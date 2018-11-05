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Merve Boluğur’dan kışa selam
Merve Boluğur’dan kışa selam
Oyuncu Merve Boluğur sıcak başlayan Kasım ayına dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Magazin 5 Kasım 2018 - 07:56

Son zamanlarda yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Merve Boluğur, Kasım ayına girdiğimiz şu günlerde hesabından yaptığı paylaşımla kışı çarpıcı bir şekilde karşıladı. Güneşin ısıtmaya devam ettiği Kasım ayının tadını göbeğini açıkta bırakan bir kıyafetle karşılayan Boluğur, muhtemel bir çekim sonrası hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini heyecanlandırdı. Bir süredir ekranlardan uzakta olan oyuncu instagram hesabından yaptığı paylaşımlara ‘Tatlı Kasım’ notunu düştü.

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