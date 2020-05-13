Merve Boluğur’dan puzzle yanıtı

Ev karantinası günlerini faydalı bir şekilde değerlendirmek istediğini söyleyerek üniversite sınavlarına çalışmaya başladığını açıklayan Merve Boluğur, açıklama sonrası sosyal medyanın gündemi olmuştu. Boluğur şimdi de evinde çözdüğü puzzle ile gündem oldu.

Corona virüsü salgını sonrasında kendisini eve kilitleyen Merve Boluğur, zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Bu süreçte sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu üniversite sınavına hazırlanmaya başladığını söyleyerek test kitaplarının fotoğraflarını paylaşmıştı.

Boluğur’un yaptığı hemen her paylaşım sosyal medyada Trend Topic olurken kullanıcılar güzel oyuncunun tercihlerine dair çok sayıda esprili paylaşımda bulunuyor.

Uzun zamandır ekranlarda göremediğimiz oyuncuyu dün akşam yeniden Trendlere sokan gelişme ise Boluğur’un evinde yaptığı ve hesabından paylaştığı puzzle fotoğrafı oldu. Çok az parçadan oluşan bir puzzle fotoğrafının üzerine ‘Bitti’ notunu ekleyen oyuncu bir anda espri malzemesi haline geldi.

Twitter’da kendisi hakkında çok sayıda esprili paylaşım yapılan Boluğur konuyla ilgili sessizliğini akşam saatlerinde bozdu ve şunları söyledi: