Merve Boluğur’dan yatak pozu!

Oyuncu Merve Boluğur, bir süredir sevgilisiyle birlikte görüldüğü selfieler paylaşıyordu. Boluğur, bu defa yatakta tek başına görüldüğü bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

Karantina günlerinde üniversiteye girme planları kuran ancak sonrasında bu planlarından vazgeçen Merve Boluğur yaptığı paylaşımlarla kendisinden söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kimi zaman takipçilerinin esprilerine konu olan Boluğur bir süredir iyi giden aşk hayatıyla ilgili paylaşımlara imza atıyor.

Sevgilisiyle birlikte çektiği selfieleri takipçilerine ulaştıran Merve Boluğur bu defa tatilini sürdürdüğü otel odasından bir yatak pozunu paylaştı ve üzerine de “Bırak dağınık kalsın” notunu düştü.