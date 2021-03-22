Merve Boluğur’un gizemli aşkı

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile iki yıllık evliliklerini sonlandırdıktan sonra hiçbir projede yer alamayan Merve Boluğur, şansını YouTube’da denemiş, açtığı kanalda videolar çekmeye başlamıştı. Youtuber’lığın ardından şarkıcılığa da soyunan oyuncu, aradığını burada da bulamayınca yaptığı açıklamalarıyla gündemde kalmaya devam etmişti.

SEVGİLİSİNİN YÜZÜNÜ GİZLEDİ

Sosyal medyadan tanıştığı Burak Dayı ile ilişkisini de altı ay önce noktalayan Boluğur, Instagram hesabından yeni sevgilisi ile paylaşım yaptı. Boluğur’un, ateş emojisi koyduğu fotoğrafında yüzünü gizlediği sevgilisinin kim olduğu ise henüz belli değil.

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