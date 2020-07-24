Merve Boluğur’un gizemli sevgilisinin ismi belli oldu

Uzun süredir yalnız olan ve aradığı aşkı sonunda bulan oyuncu Merve Boluğur’un birkaç gündür sosyal medya hesabından paylaştığı gizemli sevgilisinin adı belli oldu.

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile evliliğine nokta koyduktan sonra adı kısa süreli aşk iddialarına karışan ve uzun süredir yalnız olan oyuncu Merve Boluğur, sonunda aradığı aşkı buldu. Alaçatı’da sevgilisiyle tatil yapan Boluğur, birkaç gündür sosyal medya hesabı Instagram'dan sevgilisi ile paylaşımlar yapıyor. Sevgilisinin alnını öptüğü anları önce kalp emojisi ile paylaşıp ardından sevgilisinin yüzünü açık bir şekilde paylaşan oyuncu, fotoğrafa “Gerçek” notunu yazmıştı.



SOSYAL MEDYA ELE VERDİ



Magazin dünyasının merak ettiği Merve Boluğur'un gizemli sevgilinin adının Burak Dayı olduğu iddia edildi.

