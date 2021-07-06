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Merve Boluğur’un hayalindeki erkek

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve son dönemde açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, sosyal medyada takipçilerinin sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, hayalindeki erkeği tanımladı.

Güncellenme: 09:16, 06/07/2021
Hayat HaberleriMagazin
Merve Boluğur’un hayalindeki erkek

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile iki yıllık evliliklerini sonlandırdıktan sonra hiçbir projede yer alamayan Merve Boluğur, şansını YouTube’da denemiş, açtığı kanalda videolar çekmeye başlamıştı. Youtuberlığın ardından şarkıcılığa da soyunan oyuncu, aradığını burada da bulamayınca yaptığı açıklamalarıyla gündemde kalmaya devam etmişti.

Boluğur, geçen gün de Instagram üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı.

33 yaşındaki oyuncu, kendisine gelen “Bir erkekte seni en çok ne etkiler?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Varlığını hissettiren düşünüldüğümü yaşayayım. Tatlı sürprizler yapan, özetle eril, enerjisi yüksek kumral adam seviyorum.”

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