Merve Boluğur’un her mesajı yakından takip ediliyor

Merve Boluğur’un her mesajı yakından takip ediliyor

Magazin kulislerin yaklaşık 2-3 haftadır oyuncu Hande Erçel ve şarkıcı Murat Dalkılıç ayrıldığı konuşuluyordu. Murat Dalkılıç cephesinden iddialara henüz bir yanıt gelmezken; Hande Erçel haberleri doğruladı. Ayrılık haberlerinin ardından magazin gündeminin gözü kulağı Murat Dalkılıç’ın eski Merve Boluğur’a çevrildi.

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur cephesinden dedikodu kazanı hareketlendi. Merve Boluğur'un Çeşme tatilinde objektiflere yakalanan cep telefonlu görüntülerinde ayrılık haberlerini yakından takip ettiği iddia edildi.

Adının haberlere karışmasının ardından Merve Boluğur sosyal medya hesabından bir sözü paylaşarak imalı bir gönderme yaptı. Boluğur, “Başkalarının senin hakkında ne düşündükleri konusunda endişe duyduğun sürece onların senin sahibindir” sözünü takipçilerine gönderdi.

YORUMA KAPALI PAYLAŞIMLAR

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel'in ayrılık haberlerine adı karışan Merve Boluğur Ege'nin serin sularında tatilin keyfine varıyor. Boluğur tatilinin en güzel anlarını takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor. Güzel oyuncunun fotoğraflarını yoruma kapatması ise takipçilerinin gözünden kaçmayan en önemli detay oldu.