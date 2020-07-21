Merve Boluğur’un her mesajı yakından takip ediliyor

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur cephesinden dedikodu kazanı hareketlendi. Merve Boluğur'un Çeşme tatilinde objektiflere yakalanan cep telefonlu görüntülerinde ayrılık haberlerini yakından takip ettiği iddia edildi.
Adının haberlere karışmasının ardından Merve Boluğur sosyal medya hesabından bir sözü paylaşarak imalı bir gönderme yaptı. Boluğur, “Başkalarının senin hakkında ne düşündükleri konusunda endişe duyduğun sürece onların senin sahibindir” sözünü takipçilerine gönderdi.
YORUMA KAPALI PAYLAŞIMLAR
Murat Dalkılıç ve Hande Erçel'in ayrılık haberlerine adı karışan Merve Boluğur Ege'nin serin sularında tatilin keyfine varıyor. Boluğur tatilinin en güzel anlarını takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor. Güzel oyuncunun fotoğraflarını yoruma kapatması ise takipçilerinin gözünden kaçmayan en önemli detay oldu.