Merve Boluğur’un sevgilisi ‘Gerçek’ çıktı

Oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından kalp emojili bir paylaşımda bulunmuş ve takipçilerine yeni bir aşka başladığının müjdesini vermişti. Boluğur, ilk paylaşımında sevgilisinin yüzünü saklamayı tercih ederken sonrasında ikisinin de yüzünün göründüğü bir paylaşımda bulundu.

Eski eşi Murat Dalkılıç’ın evlilik yolunda ilerlediği Hande Erçel’den ayrılmasının ardından yeniden gündeme gelen Merve Boluğur, paylaştığı mayolu ve bikinili tatil kareleriyle takipçilerini heyecanlandırmıştı.

Boluğur’un hesabından yaptığı son paylaşım ise onun yeni bir aşka yelken açtığını gösterdi. İlk olarak yüzünü gizlediği sevgilisiyle sonrasında yüzünün göründüğü bir kareyi paylaşan Merve Boluğur, bu paylaşıma ‘Gerçek’ notunu düştü.

Merve Boluğur yeni aşkıyla fotoğrafını ilk kez paylaştı. Bir röportajında “Kumral erkek görünce bana bir şeyler oluyor” diyen oyuncuya hayranları “Kumralı yine kaptın” diye takıldı.