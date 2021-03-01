Merve Çağıran ve İsmail Hacıoğlu’ndan aşk pozu

İsmail Hacıoğlu ilk evliliğini Vildan Atasever ile 2010’da yapmış, 2015’te boşanmıştı. 2016’da dans eğitmeni Duygu Kaya Kumarki ile nikâh masasına oturmuştu. Yemin adında bir kızı olan çift, Temmuz 2020’de ayrılmıştı.

İsmail Hacıoğlu’nun vakit kaybetmeden ‘Çocuk’taki rol arkadaşı Merve Çağıran ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkınca, Hacıoğlu, ‘ihanet’ iddialarıyla konuşulmuştu.

Aşklarını geçen yıl ağustos ayında ilan eden çiftten Çağıran, sevgilisi ile birlikte verdiği yeni ayna pozunu paylaştı. Birlikteliklerini gözler önüne seren ikilinin gönderisi takipçilerinden büyük ilgi gördü.

“ARSIZ GÜÇLÜ OLUNCA…”

Duygu Kumarki, eski eşinin Merve Çağıran ile aşk yaşamaya başlamasından sonra Instagram hesabından sessizliğini bozmuştu.

Kumarki önce sayfasında “Arsız güçlü olunca, haklı suçlu olurmuş..” notunu paylaşmıştı. Ardından da “Çok mesaj alıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum ama bana ‘neden konuşmadınız?’ demeyin. Benim tarzım değil bulunduğum seviyeden aşağıya bakamıyorum. Dolayısı ile her şey ortaya kendiliğinden çıkar. O hep benim yanımda ilahi adaletini sevdiğim…” demişti.

Hacıoğlu’nun evliliğini yıktığı ileri sürülen Çağıran ise bu iddiaların gerçek dışı olduğunu söylemişti.

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