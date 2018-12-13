Merve Çağıran’dan eski sevgilisi Gazapizm açıklaması

Merve Çağıran, eski sevgilisi rapçi Gazapizm (Anıl Acar) ile arkadaş olduklarını söyledi. Altın Kelebek'te 'Heyecanı Yok' ile 'En İyi Şarkı Ödülü'nü alan Gazapizm'i aradığını söyleyen Çağıran, "Tebrik ettim, konuştuk. Artık biz arkadaşız" dedi.

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Habertürk’ün haberine göre, Merve Çağıran ve yakın arkadaşı Hande Doğandemir, önceki gece Cihangir’de objektiflere yansıdı. Ödül alan eski sevgilisi Gazapizm’i (Anıl Acar) aldığı ödülden dolayı tebrik ettiğini söyleyen Çağıran, “Artık biz arkadaşız” dedi.

Show TV’de yayınlanan Çarpışma’nın final yapacağına dair dedikodularla ilgili de konuşan Çağıran, “Haberler asılsız. Final yapmıyoruz. Gayet güzel gidiyor, dizi çok sevildi” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda Bebek'te bir gece kulübünde sevgilisi ile yakalanan Hande Doğandemir ise sevgilisi ile ilgili soruları cevapsız bıraktı.