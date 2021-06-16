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Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar boşanıyor

'Masumlar Apartmanı'nın 'Gülben'i Merve Dizdar'ın eşi Gürhan Altundaşar'dan boşanacağı iddia edilmişti. Oyuncu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak boşanma haberlerini doğruladı.

Güncellenme: 16:45, 16/06/2021
Hayat HaberleriMagazin
Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar boşanıyor

Merve Dizdar, 2018 yılında evlendiği meslektaşı Gürhan Altundaşar ile boşanma kararını aldıklarını açıkladı.

Oyuncu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Gürhan’la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunun dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler… Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum.”

Merve Dizdar’ın açıklaması.

Öte yandan Merve Dizdar’ın, Gürhan Altundaşar’ın ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’dan rol arkadaşlarını takipten çıkarması akıllarda soru işareti bırakmıştı.

aşk Instagram oyuncu sosyal medya
Yayınlanma Tarihi:16:30,