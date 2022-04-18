Merve Özbey: Babam kötü bir kocaydı

'Dur Bi Dinle' programına konuk olan şarkıcı Merve Özbey, aile içinde yaşadıkları zorlu zamanları anlattı.

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Armağan Çağlayan’ın YouTube’daki ‘Dur Bi Dinle’ programının bu haftaki konuğu şarkıcı Merve Özbey oldu.

Özbey, iki yıl önce kaybettiği babasıyla ilgili itirafta bulundu.

Şarkıcı, babasının dünyanın en iyi insanlarından biri olduğunu ancak hiç iyi bir eş olmadığını söyledi:

* Sorumluluktan kaçtı galiba. Bir süre benimle görüşmedi. Küçük bir çocuk olduğum için babama çok ihtiyacım vardı.

* Ben babamı aradıkça açmamaya başladı. Gelmek istiyorum dedikçe bahane buldu. Ama hiçbir zaman saygısızlık etmedim.

* Ben tam babamla konuşmaya başlarken babamın sesi gitti. Gırtlak kanseriydi çünkü ve hiçbir şey konuşamamaya başladık.