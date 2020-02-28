Merve Özbey, Demet Akalın için ‘Sayesinde 4 yıl evime ekmek götürdüm’ dedi

Merve Özbey, geçen gün katıldığı bir davette, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Makyajsız haliyle dikkat çeken Özbey’e, Demet Akalın’ın “Hayatımda en büyük pişmanlığım Merve Özbey’in çıkış şarkısı olacak olan Şerefeme Namusuma şarkısını zorla almamdı. Merve’den aldığım için hayrını göremedim” sözleri hatırlatıldı.



Özbey ise “Demet hanım benim çok sevdiğim bir büyüğüm. Kendisinede söyledim, yaptığı çok güzel bir büyüklük. Bir şarkı değil bin şarkı olsa da feda olsun. Asla bir burukluk olmadı içimde. Ben 4 yıl Demet hanım sayesinde evime ekmek götürdüm. Aramızda bir borç olmaz” diyerek kırgınlığı olmadığını belirtti.