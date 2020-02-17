Merve Özbey: Kocam her şey evlenene kadardı dedi

Özbey, düğün sonrası 2 günlük aranın ardından soluğu sahnelerde aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan güzel şarkıcı, ’14 Şubat sizin için nasıl geçti?’ sorusuna, “Valla keyifliydi. Bu bizim evli olarak ilk sevgililer günümüz. Evde çiçek bekliyorum, Kenan Beyden bir hareket yok. ‘Çiçek yok mu?’ diye sorduğumda, ‘Yok’ dedi bana, peki dedim önceden neden vardı? güldü her şey evlenene kadardı dedi. Tabi ki şaka yapıyormuş. Sağolsun kulisi çiçekler ile donatmış ” cevabını verdi.

“DÜĞÜN İÇİN 4,5 AY HAZIRLANDIK”

Çok konuşulan bir düğüne imza atan Merve Özbey ve Kenan Koçak çifti Girne’ye beraber gelirken şarkıcıya ‘Düğününüz nasıl geçti?’ sorusu yöneltildi. Özbey, ” Hayalimin ötesinde bir düğündü, insanlar mutlu olsun diye çok çaba sarfettik. Yaklaşık 4,5 ay bu düğüne hazırlandık. Çok şükür karşılığını aldık. Demet Akalın, ‘Herkes 30 kıyafet değiştiriyor’ dedi bana ben de iki gelinlikle düğünü tamamladım. Allah evlenecek kızların yardımcısı olsun. O gelinlikle masaların arasında yürümek o kadar zordu ki şimdiden sabır diliyorum” dedi.

“ELİMİZ AYAĞIMIZ TUTUYORKEN ÇALIŞALIM”

Muhabirlerin ‘Evlilikten hemen sonra işinizin başındasınız’ demesi üzerine “Biz eşimle çalışmaya programlıyız. O işine, ben sahnelere Allaha şükür elimiz ayağımız tutuyorken çalışalım, tatili her zaman yaparız” şeklinde cevap verdi.

“BEBEK İÇİN DOĞRU ZAMANI BEKLİYORUZ”

Yeni evli çifte bebek sorulurken Özbey, “Allah nasip ederse çok istiyoruz. Doğru zamanı bekliyoruz. Allah herkesin gönlüne göre versin” şeklinde konuştu.