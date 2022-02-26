Merve Özbey’den kızının doğum günü anısına anlamlı hareket

Şarkıcı Merve Özbey Koçak, kızının doğum günü anısına Mardin'deki bir okula müzik atölyesi yaptırdı.

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Şarkıcı Merve Özbey Koçak, Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi’nde bulunan 100. Yıl İlk ve Ortaokulunda 26 Şubat 2021’de doğan kızı Elif Özüm Koçak anısına içerisinde 130 adet müzik aletinin bulunduğu bir müzik atölyesi yaptırdı. Açılışı Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan gerçekleştirdi.

Duyan, “Bu atölyeye vesile olan, bu ortamı bize oluşturup öğrencilerimizi sevindiren ve daha önce birçok okulda bu çalışmaları yapan Merve Özbey’e teşekkür ederiz” dedi.

Sınıf öğretmeni Eyyüp Aba da “Mardin’de okullarımıza müzik sınıfı kazandırıyoruz. Bu müzik sınıflarında eğitim gören öğrenci ve eğitim veren öğretmenlerimiz ile Mardin Medeniyetler Korosu’nu kuracağız ve bir hayalimizi gerçekleştirmiş olacağız. Öğrenciler ve eğitim veren öğretmenlerimiz ile bir konser vereceğiz. Merve Özbey doğrudan bizimle iletişime geçti. Kızının 26 Şubat’ta doğduğunu ve kendisi de kızı adına bir müzik sınıfı yapmak istediğini söyledi. Gördüğünüz gibi harika bir müzik sınıfı oluştu” diye konuştu. (İHA)



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