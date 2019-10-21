Merve Özbey, sevgilisiyle kurtlarını döktü
Gecede eğlence dünyasını tatlı dilli sunucusu Matmazel Coco'nun muhteşem performansıyla coşan çift, oryantal şov sırasında ise adeta kurtlarını döktü.
AŞK DOLU BAKIŞLAR
Masasına çıkan oryantalin dansına alkışlarıyla eşlik eden Merve Özbey, nişanlısıyla birlikte para yapıştırmayı da ihmal etmedi. Al SharQ'da Eğlencenin ilerleyen saatlerinde romantik anlar yaşayan çiçeği burnunda çift, aşk dolu bakışlarıyla mutluluk tablosu sergiledi. Çiftin birbirlerinden gözlerini alamadığı dikkatlerden kaçmadı.