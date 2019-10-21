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Merve Özbey, sevgilisiyle kurtlarını döktü
Merve Özbey, sevgilisiyle kurtlarını döktü
Uzun süredir aşk yaşadığı Kenan Koçak ile evlilik hazırlığında olan ünlü şarkıcı Merve Özbey, geçtiğimiz gün düğün öncesi yakın arkadaşlarıyla birlikte felekten bir gece çaldı.
Magazin 21 Ekim 2019 - 13:57

Gecede eğlence dünyasını tatlı dilli sunucusu Matmazel Coco'nun muhteşem performansıyla coşan çift, oryantal şov sırasında ise adeta kurtlarını döktü.

AŞK DOLU BAKIŞLAR

Masasına çıkan oryantalin dansına alkışlarıyla eşlik eden Merve Özbey, nişanlısıyla birlikte para yapıştırmayı da ihmal etmedi. Al SharQ'da Eğlencenin ilerleyen saatlerinde romantik anlar yaşayan çiçeği burnunda çift, aşk dolu bakışlarıyla mutluluk tablosu sergiledi. Çiftin birbirlerinden gözlerini alamadığı dikkatlerden kaçmadı.

Son güncelleme: 14:21 - 21.10.2019
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