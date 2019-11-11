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Merve Özbey: Son bekar 20 günümüz
Merve Özbey: Son bekar 20 günümüz
Şarkıcı Merve Özbey, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Kenan Koçak ile evleneceğini sosyal medya hesabından duyurmuş ve sevenlerini mutlu etmişti.
Magazin 11 Kasım 2019 - 08:25

Özbey, nikah masasına oturmak için gün sayarken sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Müstakbel eşine olan sevgisini satırlarıyla gösteren başarılı şarkıcı Instagram hesabından yazdıklarıyla evlilik için geri sayımda olduğunu gösterdi. İşte Merve Özbey’in yazdıkları:

“Aramıza yollar, yıllar, aylar girdi… kimi zaman güzler, yazlar girdi. Hasret girdi ama Ahmet Arif'in dediği gibi bir sevdamız terk etmedi… Şimdi ömrümüzün vuslatı geldi… Hasılı diyeceğim o ki, sen hep bana böyle güzel bak, ben hep böyle güleyim… son bekar 20 günümüz… ilk işimiz sözlenmek ve nişanımız.. 19 ocak vuslatımız, iyi ki varsın sevgilim”

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