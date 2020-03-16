Merve Özbey ve Aşkım Kapışmak tavla oynarken görüntülendi

Merve Özbey ve Aşkım Kapışmak Bebek’te görüntülendi. Bir yandan tavla oynayan ikili, bir yandan da muhabirlerle sohbet etti. Virüs yüzünden konserlerinin iptal olduğunu söyleyen Merve Özbey ‘500-600 kişiye konser verdiğimiz için konserle iptal oldu dedi.



Evliliğinin iyi gittiğini söyleyen Merve Özbey ‘Herkese evliliği tavsiye ediyorum’ dedi. Aşkım Kapışmak da Ece Erken hakkında konuştu. “Herkesi virüslerden uzak tutsun Allah” dedi Ece'yi ima ederek. Sonrasında da “Kaç sene önce tanışıyorduk. Benim hakkımda ne iş yapıyor? Tanımıyorum onu demiş… İnsan ne oldum değil ne olacağım demeli” dedi. Tek diyeceğim Allah yardımcısı olsun dedi.