Merve Özbey ve Kenan Koçak evlendi
Gecenin şahitliklerini Erdem Kınay, Demet Akalın, Bengü ve Aşkım Kapışmak yaparken, Merve’nin yoğun konser maratonundan dolayı çiftin balayı yapmayacakları belirtildi.
600 BİN LİRALIK DÜĞÜN
Merve Özbey, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Kenan Koçak ile geçtiğimiz aralık ayında nişanlanmıştı. Çift, İstanbul’da bir otelde hayatlarını birleştirdi. Düğün için hiçbir masraftan kaçınmayan ünlü çift, 600 davetlinin katılacağı gecede, düğünün tüm hazırlıkları için toplam 600 bin lira harcadı.
Örf ve adetlere uygun bir kına gecesi düzenleyen Merve Özbey, bugün de evinden davul-zurna eşliğinde çıkmıştı.