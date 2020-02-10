Merve Özbey ve Kenan Koçak evlendi

Şarkıcı Merve Özbey, bir süredir birlikte olduğu iş adamı Kenan Koçak ile evlendi. 650 kişilik davetlinin katıldığı düğünde Özbey'in yakın dostu Demet Akalın ile yaptığı düet geceye damga vurdu.

Gecenin şahitliklerini Erdem Kınay, Demet Akalın, Bengü ve Aşkım Kapışmak yaparken, Merve’nin yoğun konser maratonundan dolayı çiftin balayı yapmayacakları belirtildi.

600 BİN LİRALIK DÜĞÜN

Merve Özbey, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Kenan Koçak ile geçtiğimiz aralık ayında nişanlanmıştı. Çift, İstanbul’da bir otelde hayatlarını birleştirdi. Düğün için hiçbir masraftan kaçınmayan ünlü çift, 600 davetlinin katılacağı gecede, düğünün tüm hazırlıkları için toplam 600 bin lira harcadı.

Örf ve adetlere uygun bir kına gecesi düzenleyen Merve Özbey, bugün de evinden davul-zurna eşliğinde çıkmıştı.