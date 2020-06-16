Merve Özbey, “Yatak odası sorulmaz”

Şarkıcı Merve Özbey, Instagram hesabından kendisine “Çocuk yapın da görelim, herkes yapıyor sen daha yapmadın” diyen takipçisini ifşa etmişti. Özbey bu konuda muhabirler soru sorunca tepkisini bir kez daha gösterdi.

Merve Özbey, önceki gün Nişantaşı'nda basın mensuplarının objektiflerine takıldı. Geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin “Çocuk yapın da görelim, herkes yapıyor sen daha yapmadın” yorumuna kızan ünlü şarkıcı sosyal medyadan isyan etmişti.

“BÖYLE KONUŞMA HAKKI VERMEZ”

Muhabirin bu olayı hatırlatması üzerine Özbey bu sorulara kızdı. Özbey sosyal medyada bu tarz soruları soranlara “Yatak odası sorulmaz. Çocuk sorulmaz, bu çok mahrem bir şeydir. Biz hangi ara samimi olduk da sen bana bunu soruyorsun? Belki gerçekten yapamıyorum, belki istemiyorum, belki Allah nasip etmiyor. Sosyal medyada herkesin birbirine kolay ulaşabiliyor olması böyle konuşma hakkını vermez” diyerek tepkisini gösterdi.