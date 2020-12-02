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Merve Özbey’in acı günü
Merve Özbey’in acı günü
6,5 aylık hamile olan şarkıcı Merve Özbey'in babası Ahmet Özbey, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Magazin 2 Aralık 2020 - 11:58

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Merve Özbey, babasının ölüm haberiyle yıkıldı.

Geçen sene bu dönemde nişanlanan şarkıcı, babası ile o günden kalan fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

“NE PAZARLARIN NE FENER MAÇLARININ TADI KALDI”

Merve Özbey paylaşımında “Geçen sene tam bugün bu saatler… Nişanım var, telaşım nasıl tatlı anlatamam. Neler değişti babacığım. Mesela dün sen gittin. 1 günde artık ne pazarların ne fener maçlarının tadı kaldı benim için. Acıların dindi mi bilmem, sesin yerine geldi mi mesela, yemek yiyebiliyor musun? Ne garip…” ifadelerini kullandı.

Merve Özbey’in paylaşımı.

Özbey’in paylaşımını gören İrem Derici, Derya Uluğ, Demet Akalın, Pınar Altuğ Atacan, Bengü, Hazal Kaya ve Seda Sayan gibi birçok ünlü isim taziye yorumu yaparak destek olmaya çalıştı.

Son güncelleme: 12:00 - 02.12.2020
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