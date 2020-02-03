Merve Özbey’in çok konuşulan ‘Kına dansı’ performansı

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, önümüzdeki günlerde Kenan Koçak ile evlenecek. Özbey düğün öncesinde dostlarının katıldığı bir kına gecesi düzenledi. Kına gecesinde dansçılarla birlikte çarpıcı bir gösteri sunan Özbey'in görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Kenan Koçak’la 9 Şubat’ta evlenecek olan şarkıcı Merve Özbey, kına gecesinde adeta döktürdü. İstanbul’daki lüks bir otelde gerçekleştirilen görkemli kına gecesine çok sayıda ünlü isim de katıldı. Merve Özbey’in yakın dostları Demet Akalın, İrem Derici, Bengü, Ece Seçkin ve Danla Bilic de kına gecesine katılan isimler arasında yer aldı.

İrem Derici kına gecesinden bir kareyi, “Nasıl güzelsiniz.Allah size ömür boyu mutluluk versin. Merve benim hayatıma giren en özel kadındır. Ahiretliğim deriz birbirimize” notuyla paylaştı.