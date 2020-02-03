Merve Özbey’in çok konuşulan ‘Kına dansı’ performansı
Kenan Koçak’la 9 Şubat’ta evlenecek olan şarkıcı Merve Özbey, kına gecesinde adeta döktürdü. İstanbul’daki lüks bir otelde gerçekleştirilen görkemli kına gecesine çok sayıda ünlü isim de katıldı. Merve Özbey’in yakın dostları Demet Akalın, İrem Derici, Bengü, Ece Seçkin ve Danla Bilic de kına gecesine katılan isimler arasında yer aldı.
İrem Derici kına gecesinden bir kareyi, “Nasıl güzelsiniz.Allah size ömür boyu mutluluk versin. Merve benim hayatıma giren en özel kadındır. Ahiretliğim deriz birbirimize” notuyla paylaştı.