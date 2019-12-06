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Merve Özbey’in nişan videosundaki ‘Mehter Takımı’ detayı
Geçen pazar nişanlanan Merve Özbey, sosyal medya hesabından nişan videosunu paylaştı. Kız isteme ve nişan videosunda 'Mehter Takımı' ve 'Bal' detayı dikkat çekti...
Magazin 6 Aralık 2019 - 08:35

Ünlü popçu Merve Özbey, geçen pazar günü, sevgilisi Kenan Koçak ile nişanlandı. Hayalindeki evliliğe bir adım daha atan Özbey, nişan gününün heyecanını anbean takipçileriyle paylaştı. Özbey dün akşam da, nişana dair bir videoyu Instagram hesabından yayınladı. Aile arasında kız isteme ve nişan yapan çiftin heyecanı görülmeye değer.

Merve Özbey

Videoda iki detay öne çıkıyor. Birincisi erkek tarafı kız istemeye ‘Mehter Takımı’ ile gitmiş. ikinci detay ise kahveye katılan bal… Genelde kız istemelerde erkeğe tuzlu ya da biberli kahve verilirken, Merve Özbey’in bal katması dikkat çekiciydi…

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Son güncelleme: 08:38 - 06.12.2019
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