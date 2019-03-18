Merve Şarapçıoğlu kimdir? Merve Şarapçıoğlu kaç yaşında?

Son dönemde magazin bültenlerinde adını sıkça duyduğumuz Merve Şarapçıoğlu insanların merak ettiği kişilerin başında geliyor. Peki, Merve Şarapçıoğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Hukuk mezunu olan Merve Şarapçıoğlu bugünlerde magazin gündeminden düşmüyor. Peki, Merve Şarapçıoğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

MERVE ŞARAPÇIOĞLU KİMDİR?

Haber gündemine son dönemde düşen Merve Şarapçıoğlu hukuk mezunudur. Bahçeşehir Üniversitesi hukuk bölümünden mezun genç kadın, uzun yıllar Berk Oktay ile birliktelik yaşamıştır. 1988 doğumlu genç kadın, 2010 yılından beri Berk Oktay ile birlikte. Çift 21 Ağustos 2016 yılında dünya evine girdi. Nikahlarını ise Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar kıymıştı.

İnstagram paylaşımlarıyla dikkat çeken genç kadının, eğlenceli ve farklı paylaşımları oldukça beğenildi. Şarapçıoğlu, yakın zaman önce sosyal medyadan yaptığı “Kocamdan şiddet görüyorum, yardım edin.” paylaşımıyla uzun süre gündemde kalmış, ancak çift iddiaları yalanlamıştı. Daha sonra instagramda birkaç sorun daha yaşayan Merve Şarapçıoğlu hesabını kapattı.