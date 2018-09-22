Merve, Serhan’ı bırakacak mı? Ufak Tefek Cinayetler 34. bölüm 2. fragman geldi! Yeni fragmanda Kerim’den Merve’ye bomba teklif!

Ufak Tefek Cinayetler yeni sezona iddialı bir giriş yaptı. Gelecekten geçmişe dönen diziye Merve'nin eski aşkı Kerim de dahil oldu. Ufak Tefek Cinayetler'in yayınlanan son bölümünde Merve'nin Serhan'ı boşanmamaya tehditle ikna ettiği görülmüştü. Üstelik Oya bebeğini doğurmuş ve buna rağman iki aşık kavuşamamıştı. Sahne şimdi Merve ve geçmişten gelen sevgilisinde. İşte Ufak Tefek Cinayetler 34. bölüm 2. fragmanı...

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Ufak Tefek Cinayetler Sarmaşık sitesinde tüm oyunları ve düşmanlıkları ile devam ediyor. Ufak Cinayetlerin 34. bölüm 2. fragmanı bunu daha da çok ortaya koyuyor. Ufak Tefek Cinayetler 34. bölüm 2. fragmanda; Merve’nin eski aşkı Kerim “Aksak” olmaktan vazgeçmesini söylüyor. Yeni bölüm fragmanında Kerim’in Merve’ye takıntılı olduğu görülüyor. Kerim, Merve’yi can evinden vuran şu sözleri söylüyor; “O evi aldım Merve… Sen o eve nasıl gelirsin? Aksak olmaktan vazgeçip Sağlam olmayı seçersin, işte o zaman gelir tahtına kurulursun…” Merve geçmişte maddi zorluklar içinde olduğu için Kerim’i terk etmiş ve geleceğini sağlama almak için Serhan’la evlenmiştir. Dizide sık sık soyadı ile övünen hayattaki tek gayesi güç ve para olan Merve, Serhan’la devam mı edecek. Yoksa yine paradan mı yana olacak. İşte Ufak Tefek Cinayetler 34. bölümden yeni fragmanlar…

UFAK TEFEK CİNAYETLER 34. BÖLÜM 2. FRAGMAN

UFAK TEFEK CİNAYETLER 34. BÖLÜM İLK FRAGMAN

UFAK TEFEK CİNAYETLER 33. BÖLÜM ÖZETİ

“Ufak Tefek Cinayetler ve daha büyükleri” sloganıyla yeni sezona başlayan dizide 33. Son bölümde şunlar yaşandı; Edip'in cinayeti sonrası sorgulamalar başladı. Oya suçu üstlendi ve Edip'i öldürdüğü söyledi. Hakim Oya'nın tutuklanmasına karar verdi. Ancak yapılan incelemelerde olayın kaza olduğuna kanaat getirildi. Oya serbest bırakıldı ‘Size her şeyi anlatacağım' diyerek polise ifade vermeye başladı. Sarmaşık davası yeniden açıldı. Çünkü Elif Işık'ın partide olduğu ve zehirlenerek öldüğü anlaşıldı

UFAK TEFEK CİNAYETLER 33. BÖLÜM İZLE

MERVE OYA İLE SERHAN'IN BEBEĞİNİ ÖĞRENDİ

Merve Serhan'ı Mila ile tehdit ederek boşanmaktan vazgeçirdi. Elinde Oya ile ilgili kanıtlar olduğu için Serhan karşı koyamadı. Londra'dan dönen Merve Oya'nın Sarmaşık'ta olduğunu öğrenince kapısına dayandı. Merve Oya'ya suçlamalarla saldırırken bir bebek sesi duyuldu. Merve, Oya ile Serhan'ın bebeğini bu şekilde öğrendi. Merve her zaman ki gibi gardını düşürmeden Sarmaşık'a geri döndü.

OYA İLE SERHAN'IN BEBEĞİNİN ADI DENİZ OLDU

Oya Serhan ile doğum sonrası hastanede karşılaştı ama yine gururundan ödün vermiyordu. Oya ile Serhan'ın bebeklerinin adı Deniz oldu ve Serhan bebeği ile tanıştı.

KERİM İLE OYA KARŞILAŞIYOR

Diğer yandan, El Turco lakaplı Kerim Adil Sağlam ile Oya, Edip'in mezarında karşılaştı Kerin Adil, Edip'in öğrencisi olduğunu söyledi. Edip'in anısına Oya ile samimiyetini de ilerletiyor.

BURCU, ARZU'YA KOMŞU OLUYOR

Pelin ile Taylan'ın üniversite arkadaşı Emre Arzu'nun yan komşusu oluyor. Üstelik Emre ile beraber nişanlısı Burcu da geliyor. Bir yanda Arzu ve ailesinin mutlu aile tablosu diğer yanda aldatıldığı kadın Burcu ile yeni bir adam..

SARMAŞIK'TA İFADE VAKTİ

Polis harekete geçti ve Elif Işık cinayetinde adı geçenleri emniyete ifadeye topladı. İfadeler alınırken Burcu zehirlenme olayını öğrenince kendi koyduğu zehrin Elif Işık'ı öldürdüğünü öğrenir. Ayrıca Pelin o günü hatırlar. Çünkü zehri Burcu için kullanmak istemiştir. Merve ifade verirken Elif'i tanımadığını söyler. İfade verenler arasında Oya, Serhan, Mehmet. dışında doğruyu söyleyen olmaz.

EDİP'İN CİNAYET GÜNÜ O ODADA KİM VARDI?

Sorguda Edip'in cinayet günü de konu olur. O gün o odada kanaması başlayan Merve ilk odadan çıkan olur. Ardından Pelin ile Taylan çıkar. Sonrasında ise Mehmet ile Arzu. Merve'nin anlatımına göre en son da Merve ile Serhan çıktı. Ancak sonrasında neler olduğunu bilmediklerini söylüyorlar. Serhan Oya'ya bakmak için banyoyu kontrol ettiğini ama Oya'nın orada olmadığını söyledi. Aslında Oya'nın o sırada odasında olduğu ve çığlık seslerini duyduğu görülüyor.

Polis ifadelerin birebir aynı olmasından şüphelenir. Verilen ifadelerin hazırlanılmış olduğunu düşünür. Anlatılan ifadelerde bir tek Oya'nın hikayesi ayrı olarak kabul ediliyor. Çünkü odadan en erken çıkan odur.

KERİM SAĞLAM İLE SERHAN KARŞI KARŞIYA

Serhan eskiden beri gittiği Mehveş hanımların çiftliğinin Kerim Sağlam'a olan borçlar nedeniyle satılacağını öğrenir. Kerim Sağlam'a yeri satın almak için gider. Ancak Kerim Oya'dan söz edince işler değişir.