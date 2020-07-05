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Merve Sevi rol arkadaşı Barış Akarsu’yu unutmadı
Merve Sevi rol arkadaşı Barış Akarsu’yu unutmadı
Oyuncu Merve Sevi, 'Yalancı Yarim' adlı dizide sevgilisini canlandıran Barış Akarsu'yu ölümünün 13. yıl dönümünde unutmadı. Sevi'nin paylaşımı duygulandırdı.
Magazin 5 Temmuz 2020 - 10:54

2000’li yıllarda Türk rock müziğin önemli isimlerinden biri olan Barış Akarsu, ölümünün 13. yılında sevenleri tarafından özlemle anılıyor.

BARIŞ AKARSU UNUTULMADI

Barış Akarsu, 29 Haziran 2007 Cuma akşamı saat 22:30 civarında, Muğla ilinin Bodrum ilçesine 5 kilometre mesafede olan Torba Kavşağı’nda bir trafik kazası geçirerek hayata gözlerini yummuştu.
‘Yalancı Yarim’ adlı dizide Barış Akarsu ile aynı seti paylaşan Merve Sevi, Barış Akarsu’nun ölüm yıl dönümünde dizi setinde çekilmiş fotoğrafları paylaştı.

Son güncelleme: 10:56 - 05.07.2020
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