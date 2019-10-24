Merve Sevi’den erkeklere köpekli gönderme

Uzun bir süredir ekranlarda görünmeyen ancak son zamanlarda kadrosunda yer aldığı ekiple, tiyatro sahnesi üzerinden seyircisiyle buluşan oyuncu Merve Sevi, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile erkeklere göndermede bulundu. Kucağında köpeği ile çekilmiş bir fotoğrafını instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan Sevi, köpeğinin dili dışarıda görüldüğü karenin üzerine: “Kız görünce her erkek gibi” notunu düştü ve erkeklere göndermede bulunmuş oldu.



GEÇEN YIL BOŞANDI

Merve Sevi için 2018 yılı zor geçmiş, güzel oyuncu 1.5 yıllık evliliğini bitirme kararı almıştı. Eşinden şiddet gördüğü haberleriyle magazin basınını uzun süre meşgul eden Sevi, her ne kadar sonrasında bu iddiaları yalanlamış olsa da aldığı boşanma kararı ile bu haberlerin doğruluk payı taşıdığını göstermiş oldu. Merve Sevi, spor eğitmeni eşi Çalkan Algün için ‘başımda şişe kırdı’ diyerek şok eden açıklamalar yapmıştı.