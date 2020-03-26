Merve Taşkın hijyen konusunu şova çevirdi tepki çekti!

Sosyal medyada yaptığı farklı paylaşımlarla öne çıkmaya çalışan Merve Taşkın, paylaştığı son video tepki çekti. Taşkın'ın, "Coronadan korunalım ellerimizi yıkayalım" notu ile paylaştığı videosu çok sayıda izlenme oranına ulaşırken bir o kadar da tepki çekti.

Merve Taşkın, Twitter hesabından el yıkama videosu paylaşınca gündem oldu.

Taşkın, daha önce Beşiktaş’ın kalecisi Loris Karius ile buluştuğunu söyleyen ve sonrasında da futbolcu Emre Mor’un attığı mesajları ifşa ederek gündeme oturmuştu.

Karantina günlerinde evden çıkmayan Taşkın yaptığı maksadını aşan paylaşımla sosyal medyada olay oldu. Ellerini yıkarken yaptığı hareketle sosyal medyada konuşulan Taşkın’a çok sayıda yorum yapıldı, böylesine hayati bir konuyu sulandırdığı ve reklam malzemesi yaptığı için eleştirildi.