Merve Taşkın kimdir, kaç yaşında?

Futbolcuların mesajlarını ifşa ederek gündeme gelen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’ın bazı paylaşımları beğenilirken bazı paylaşımları da tepki çekiyor. İşte Merve Taşkın hakkında merak edilenler…

MERVE TAŞKIN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

1998 yılında dünyaya gelen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, Twitter'da çok kez gündem olan ve zaman zaman TT listesine de giren Merve Taşkın geçtiğimiz yıl eylül ayında, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Beşiktaş'ın Porto'yu yendiği maç sonrası yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmişti. Beşiktaş'ın Porto'yu mağlup etmesi durumunda göğsüne Beşiktaş yazıp paylaşma sözü veren Taşkın bu sözünü yerine getirmişti.