Merve Taşkın kimdir? Merve Taşkın nereli ve kaç yaşında?

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Merve Taşkın özellikle Instagram üzerinden tanınan bir sosyal medya kişisi olarak sık sık gündeme geliyor. Birçok kişi Merve Taşkın’ı Beşiktaş’ın yeni kalecisi Loris Karius’un kendisine Instagram’dan mesaj gönderdiği haberleriyle tanıdı. Peki Merve Taşkın kimdir?

MERVE TAŞKIN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

1998 yılında dünyaya gelen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, Twitter’da çok kez gündem olan ve zaman zaman TT listesine de giren Merve Taşkın geçtiğimiz yıl eylül ayında, Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Beşiktaş’ın Porto’yu yendiği maç sonrası yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmişti. Beşiktaş’ın Porto’yu mağlup etmesi durumunda göğsüne Beşiktaş yazıp paylaşma sözü veren Taşkın bu sözünü yerine getirmişti.

KARIUS’LA GÜNDEME GELDİ

Merve Taşkın son olarak Loris Karius’un kendisine mesaj attığını söylemesiyle gündem oldu. Merve Taşkın, YouTube’da bir kanala konuşarak Loris’le tanıştıklarını ve buluştuklarını anlattı. Taşkın konu hakkında “O gün Beşiktaş’ın maçı vardı ve yenildi. Bende “Moralim anca Loris’le konuşursam düzelir” diye bir tweet attım. Her şey attığım bir tweetle başladı, daha sonra 1-2 saat içinde sosyal medya üzerinden konuşmaya başladık” dedi.