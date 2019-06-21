Meryem Uzerli, Al Pacino ile buluşunca…

Kadrosunda yer aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisi ile Türk izleyicisinin gönlünde taht kuran oyuncu Meryem Uzerli her ne kadar sonraki projelerinde bir başarı sağlayamamış olsa da kendisinden söz ettirmeyi başarıyor.

Kimi zaman yer aldığı bir reklam projesi ile sevenlerinin karşısına çıkarken kimi zaman da giydiği cesur kıyafetlerle takipçilerini heyecanlandıran Uzerli bu defa kendi işiyle ilgili bir paylaşıma imza attı. Yeni bir projede rol almak için Amerika’da bulunan oyuncu Meryem Uzerli, dünyaca ünlü yıldız Al Pacino ile buluştu.

ŞANSINI YURTDIŞINDA DENİYOR

Oscarlı yıldız Halle Berry'nin hem yönetip hem oynayacağı bir filmde rol alacağı iddia edilen Meryem Uzerli, önceki gün de usta oyuncu Al Pacino ile bir araya geldi. Los Angeles’da Oscar Ödüllü Al Pacino ile akşam yemeği yiyen Meryem Uzerli birlikte çekilen fotoğraflarını da Instagram’dan paylaştı.



