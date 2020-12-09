Meryem Uzerli doğuma gün sayıyor
‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinde hayat verdiği ‘Hürrem Sultan’ karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Meryem Uzerli, bir süredir Almanya’nın Berlin kentinde yaşıyor.
Kızı Lara’dan sonra ikinci defa bebek bekleyen Uzerli’nin yeni kareleri sosyal medya takipçileri tarafından binlerce beğeni aldı.
“KENDİ AİLEMİZİ KURUYORUZ”
Uzerli geçen günlerde hamilelikle ilgili konuşarak, “Cinsiyeti kız. Lara artık 7 yaşında. Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
Can Ateş’ten olan kızı Lara’yı 2014 yılında dünyaya getiren oyuncu, 1 yıldır aşk yaşadığı Amerikalı sevgilisi hakkında ise bilgi vermemeyi tercih etmişti.