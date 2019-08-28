Meryem Uzerli iç çamaşırlı selfie paylaştı

Muhteşem Yüzyıl dizisiyle Türkiye’de tanınan bir oyuncu haline gelen Meryem Uzerli, dizi sonlanmadan doğum yeri olan Almanya’ya gitmiş ve ekibi zor durumda bırakmıştı. ‘Tükenmişlik Sendromu’na yakalandığı iddiasıyla dizi bitmeden ülkesine dönen Uzerli, sonrasında farklı projelerde yer alsa da hiçbiri Muhteşem Yüzyıl kadar ses getirmedi.

SOSYAL MEDYA HESABINI AKTİF OLARAK KULLANIYOR

Meryem Uzerli her ne kadar dizi ve oyunculuk sektöründe istediği çıkışı yakalayamamış olsa da sosyal medya hesabını aktif olarak kullanarak takipçileriyle olan bağlantısını diri tutuyor. Bir süredir İspanya’da bulunan Meryem Uzerli kaldığı otelin odasında iç çamaşırı ile çektiği bir selfieyi paylaştı ve oyuncunun bu paylaşımı dakikalar içerisinde 12 bini aşan bir beğeni oranını yakaladı. Aynı zamanda Meryem Uzerli’nin bu paylaşımı takipçilerinden çok sayıda yorum aldı gelen yorumlar arasında ‘Alev emojilerinin’ çokluğu dikkat çekti.