Meryem Uzerli kızlarıyla Berlin sokaklarında
Almanya'da yaşayan oyuncu Meryem Uzerli, kızları Lily Koi ve Lara Jemine ile Berlin sokaklarında yürüyüşe çıktı. Uzerli, fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı.
Bir döneme damga vuran ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinde canlandırdığı ‘Hürrem Sultan’ karakteriyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli hayatını Almanya’nın başkenti Berlin’de sürdürüyor. Oyuncu, kızlarıyla Berlin sokaklarında yürüyüşe çıktı.
Uzerli, küçük kızı Lily Koi’yi pusetiyle gezdirirken, minik köpeklerini de Lara Jemine dolaştırdı. O anlarda objektiflere poz vermeyi de ihmal etmeyen Uzerli, fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı.
Dondurma keyfi yapan ailenin fotoğrafları 181 bini aşkın beğeni aldı.
“AŞK ÖNEMLİ”
Meryem Uzerli geçen haftalarda işbirliği yaptığı mücevher firmasının daveti için İstanbul’a gelmişti. Etkinlikte objektiflere yansıyan Uzerli, “Aşka bakış açınız nasıl?” sorusuna ise, “Aşk hayatta önemli. Sağlık da önemli… Hayattayız ve mutluyuz” yanıtını vermişti.