Meryem Uzerli, Mısır’da deve üzerinde

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Meryem Uzerli, şu sıralar Mısır'da tatil yapıyor. Uzerli, tatil yaptığı Mısır'da devenin üzerinde olan bir fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Meryem Uzerli, tatil fotoğraflarını sosyal medya sayfasından paylaşmaya devam ediyor. İlk olarak gittiği Maldivler tatilindeki pozlarıyla olay olan, ardından Dubai fotoğraflarıyla dikkatleri yeniden üzerine çekmeyi başaran oyuncu Meryem Uzerli, ekranlardan uzak kaldığı günleri yurt dışı tatilleriyle geçiriyor. Uzerli, son bir haftasını geçirdiği Mısır tatilinden ise yine paylaşımlarına devam ediyor. Oyuncu deve üzerinde çekildiği fotoğrafını sosyal medya sayfasından sevenleriyle paylaştı.

