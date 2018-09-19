Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl öncesine götürdü

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Türk seyircisi tarafından Muhteşem Yüzyıl adlı diziyle tanınan ve dizinin son bölümlerine doğru ‘Tükenmişlik sendromu’na yakalandığını söyleyerek ülkesi Almanya’ya dönen Meryem Uzerli, o zamandan beri Türk magazin basınının yakın takibi altında. Türkiye’de yaşadığı Can Ateş aşkından sahip olduğu kızıyla birlikte bir süre Almanya’da kalan Uzerli sonrasında yeniden Türkiye’ye döndü ve pek çok projede yer aldı. Ancak bu projelerden istediği sonuçları alamayan Uzerli birkaç reklam ve sinema filminde oynadıktan sonra şimdilerde fazlaca ortalarda görünmüyor. Sosyal medya hesabını takip edenler için zaman zaman yaptıklarıyla ilgili paylaşımlarda bulunan Uzerli yaptığı son paylaşımla takipçilerini Muhteşem Yüzyıl dizisinden de önceye götürdü ve 2008 yılında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Muhteşem Yüzyıl dizisi 2011 yılında izleyici ile buluşmuştu.



