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Meryem Uzerli ünlü isimle yanak yanağa
Meryem Uzerli ünlü isimle yanak yanağa
Oyuncu Meryem Uzerli, ünlü isimlerle birarada olma fırsatı bulduğu 'Cannes Film Festivali'nden bir paylaşımda bulundu.
Magazin 10 Mayıs 2018 - 13:51

Muhteşem Yüzyıl dizisiyle hayatımıza giren ancak ‘Tükenmişlik sendromu’ sonrasında yarıda bırakıp gittiği dizinin ardından pek çok projede yer alsa da benzer bir çıkış yakalayamayan Meryem Uzerli, şimdilerde katıldığı sosyal sorumluluk projeleri ve reklam filmleriyle şöhretini sürdürüyor. İşlerinden kalan vaktini kızına ayıran Uzerli, şimdilerde Fransa’da bulunuyor. Cannes Film Festivali’ne katılmak için Fransa’ya giden Uzerli, burada rastladığı ünlü isimlerle çektiği selfieleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor. Casino Royale, Rogue One ve Doctor Strange gibi milyon dolarlık gişe rakamlarına ulaşan filmlerde izlediğimiz Mads Mikkelsen ile Cannes’daki festivalde karşılayan Uzerli hesabından ünlü isimle yanak yanağa görüldüğü bir selfieyi paylaştı.

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