Meryem Uzerli ve Oktay Kaynarca baş başa yemek yedi

Meryem Uzerli ve Oktay Kaynarca baş başa yemek yedi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bir araya gelen ikili, set öncesi restoranda buluştu.

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Ticaret sektörüne atılmaya karar veren Oktay Kaynarca, oyunculuk dışında otelcilik işine girmek için kollarını sıvadı. Berlin'de yaşayan bir Türk işadamıyla ortak olmaya hazırlanan ünlü oyuncu, iş görüşmeleri için Almanya'ya gitti.

Kaynarca, başkent Berlin'de sürpriz bir isimle de bir araya geldi. “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”da başrol oynayan Oktay Kaynarca, dizi ekibine yeni katılan Meryem Uzerli ile Berlin'de buluştu. İki ünlü oyuncu, baş başa yemek yedi.