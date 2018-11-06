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Meryem Uzerli’den sıfır makyaj tatil videosu
Meryem Uzerli’den sıfır makyaj tatil videosu
Muhteşem Yüzyıl dizisi sonrasında yer aldığı projelerde istediği başarıyı elde edemeyen oyuncu Meryem Uzerli şimdilerde Maldivler'de tatilde...
Magazin 6 Kasım 2018 - 10:42

Tükenmişlik sendromu nedeniyle başrolünde olduğu diziden ayrılan ve Almanya’ya dönen Meryem Uzerli o dönem ilişki yaşadığı Can Ateş’ten bir kız çocuk sahibi olmuştu. Çocuk sahibi olduktan bir süre sonra yeniden Türkiye’ye dönen Meryem Uzerli, burada birbiri ardına pek çok projede yer almış ancak hiçbirinden istediği başarıyı yakalayamamıştı. Şimdilerde farklı projeler ve reklam filmleri için yurt dışında olan Meryem Uzerli kısa bir tatil için gittiği Maldivler’den bir video paylaştı. Denizden çıktıktan sonra çektiği videoda sıfır makyaj haliyle görünen Uzerli rahat tavırlarıyla da dikkat çekti.

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