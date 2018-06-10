Meryem Uzerli’ye şok! Yönetmenin uyarısını ciddiye aldı

Meryem Uzerli, estetiği abartınca kariyeri riske girdi. Ünlü bir yönetmenden uyarı alan Uzerli, yüzünü düzeltmek için uzman yardımı almak üzere İstanbul'a gelecek.

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Son dönemlerde yaptırdığı dolgu ile gündeme gelen Meryem Uzerli, doğal haline dönmeye karar verdi. Uzerli 2011-2014 yılları arasında ‘Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem karakterini canlandırırken, yüzünde hiç estetik operasyon yoktu. Çünkü dizinin yapımcısı Timur Savcı doğallık konusunda çizgileri çok net belli olan bir isimdi ve tüm oyuncularına bu konuda hassasiyeti olduğunu beyan etmişti.

Meryem Uzerli son 2 yılda göz altı, şakak ve dudaklarına dolgu yaptırdı. Ancak bu tercihi büyük eleştiri topladı. Son olarak ünlü bir yönetmenden “Çok yazık, yüzünü düzelt” uyarısı alan 34 yaşındaki oyuncu yanlışından dönmek için harekete geçti. Yüz ve dudaklarındaki dolguları eritmeye karar veren Uzerli, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip doktoruyla buluşacak, doğal haline dönecek.