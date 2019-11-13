Mesafeli yakınlaşma
Ünlü komedyen Ata Demirer, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Tek başına bir mekânda oturan Demirer'in hemen yan masasında Ferhan-Derya Şensoy kardeşler oturdu. Üçlünün ayrı masalarda mesafeli başlayan tatlı sohbeti, gazetecilerin kendilerini görüntülemesiyle yerine paniğe bıraktı.
Gazetecilerden rahatsız olan üçlü, 5 saat boyunca yan masalardan birbirlerine seslenerek sohbet etti. İlerleyen saatlerde gazetecilerin gittiğini düşünen Ata Demirer ve Şensoy kardeşler, Demirer'in masasında bir araya geldi. Yaklaşık 7 saat mekânda oturan üçlünün koyu sohbeti dikkat çekti.
Demirer ile Derya Şenşoy arasındaki samimi sohbet ise dikkatlerden kaçmadı.