MESAM Başkanı uyardı Orhan Gencebay telif ödedi

Orhan Gencebay, oğlunun düğününde çalınan canlı müzik için telif ödedi. Ödemenin, düğüne katılan MESAM Başkanı Recep Ergül'ün uyarısı sonrası yapıldığı anlaşıldı.

Hayati ARIGAN

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Ünlü sanatçı Orhan Gencebay 16 Eylül'de oğlu Gökhan Gencebay'ı Çırağan Sarayı'nda evlendirdi. Sanat ve iş dünyasının ünlü isimlerini bir araya getiren düğüne, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri eski Bakanı Abdülkadir Aksu da katıldı.

TELİF HATIRLATMASI

Davetliler arasında Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül de bulunuyordu. Ergül, Orhan Gencebay’a, düğünde çalınan canlı müzik için telif ödemesi gerektiğini hatırlattı.

ÖDEMEYİ ORGANİZASYON ŞİRKETİ YAPTI

Organizasyon şirketinden edinilen bilgiye göre Gencebay’ın talimatıyla MESAM’a organizasyon şirketi tarafından ödeme yapıldı. MESAM çalışanlarının kestiği canlı müzik telif faturasının tutarı ise açıklanmadı. Faturanın birkaç yüz lira olduğu tahmin ediliyor.