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Meslektaşları sanatçı İbrahim Erkal’ı andı
Erzurumlu şarkıcılar, İbrahim Erkal'ı ölümünün 3. yılında 'Sen aldırma' şarkısı ile andı. Birçok şarkıcının evlerinde çektiği klip sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Magazin 11 Mayıs 2020 - 10:51

Erzurumlu müzisyenler, usta sanatçı İbrahim Erkal’ı ölümünün 3. yıl dönümünde ‘Sen aldırma’ şarkısına hazırladıkları video ile andı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

3 yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonrası hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybeden sanatçı İbrahim Erkal, Erzurumlu meslektaşları tarafından 3. ölüm yıl dönümünde unutulmadı. Erzurumlular Sosyal Medya Platformu editörleri tarafından hazırlanan video klipte 11 sanatçı Erkal’ın ” Sen Aldırma” adlı şarkısını seslendirdi. Sosyal medyada paylaşılan video klip kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından ilgi gördü.

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