Messi’ye büyük şok! Ailesiyle kaldığı oteli soydular

Şu an Paris Saint-Germain takımında forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin kaldığı otelde önceki gün büyük bir soygun gerçekleşti. 3 farklı odanın hedef alındığı soygun sonrası Messi taşınmak için harekete geçti.

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Dünyanın en çok kazanan oyuncularından Lionel Messi’nin Paris’te kaldığı Le Royal Monceau Oteli dün gece maskeli bir çete tarafından soyuldu.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, Le Royal Monceau’da yaşayan Messi ve ailesi geçtiğimiz haftalarda evlerinin balkonunda halkı selamlamıştı. Hırsızlık olayı da, bu görüntülerin hemen arkasından yaşandı.

Maskeli soyguncular, binanın çatısından inerek Le Royal Monceau’ya girdi. Messi’nin yaşadığı Paris oteline düzenlenen baskında binlerce pound değerinde mücevher ve nakit para çalındığı bildirildi.

GECELİĞİ 17 BİN STERLİN

Şu an PSG’de forma giyen Messi’nin geceliği 17 bin sterlinlik (203 bin TL) otel suitinde kaldığı, hırsızların ise hemen üstündeki kattan otele giriş yaptığı belirtildi.

Maskeli hırsızların soyduğu isimlerden biri olan ve ismini açıklamak istemeyen Dubaili bir mali müşavir, 3 bin sterlinlik altın kolyesinin, 500 sterlinlik küpelerinin ve 2 bin sterlinlik nakit parasının çalındığını belirtti. Soygun mağduru, ‘Son derece lüks ve güvenli olduğunu sandığınız bir yere servet ödedikten sonra bunun yaşanması çok rahatsız edici’ ifadelerinde bulundu.

Polisin, CCTV kamerasından çatıdan inen çantalı iki adam gördükleri belirtilirken, otelde toplamda üç farklı soygunun rapor edildiği bildirildi.

YENİ EVE TAŞINIYOR

Daha önceki konaklayanlar arasında Madonna ve Michael Jackson gibi isimlerin de yer aldığı otel, Messi’nin Ağustos ayında buraya taşınmasıyla birlikte güvenlik önlemlerini artırdıklarını açıklamıştı.

Le Royal Monceau Oteli, hırsızlığın soruşturulduğunu ve olayın polis tarafından incelendiğini açıkladı. Ancak Messi’nin yaşanan bu talihsiz olay sonrası aile evine taşınmak istediği konuşuluyor. Hatta ünlü yıldızın kontrat bile imzaladığı gelen bilgiler arasında…

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