Mesut Özil ve Amine Gülşe’nin düğün davetiyesi ortaya çıktı
Türk kökenli, İsveç vatandaşı oyuncu ve manken Amine Gülşe, futbolcu Mesut Özil ile 7 Haziran’da Beşiktaş’ta bulunan bir otelde dünyaevine girmeye hazırlanıyor. İkilinin düğün davetiyeleri evlenecekler gün olan 7 Haziran’a günler kala ortaya çıktı.
200 BİN LİRALIK YÜZÜK
Amine Gülşe ve Mesut Özil’in sosyal medyada paylaştığı bu fotoğraftaki yüzük dikkatlerden kaçmadı. Yüzüğün fiyatının yaklaşık olarak 200 – 250 bin TL arasında olduğu öğrenildi.