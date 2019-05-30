Mesut Özil ve Amine Gülşe’nin düğün davetiyesi ortaya çıktı

İngiliz futbol takımı Arsenal'de oynayan Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe'nin bir hafta sonra nikah masasına oturması bekleniyor. Çiftin düğünüyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Türk kökenli, İsveç vatandaşı oyuncu ve manken Amine Gülşe, futbolcu Mesut Özil ile 7 Haziran’da Beşiktaş’ta bulunan bir otelde dünyaevine girmeye hazırlanıyor. İkilinin düğün davetiyeleri evlenecekler gün olan 7 Haziran’a günler kala ortaya çıktı.

200 BİN LİRALIK YÜZÜK

Amine Gülşe ve Mesut Özil’in sosyal medyada paylaştığı bu fotoğraftaki yüzük dikkatlerden kaçmadı. Yüzüğün fiyatının yaklaşık olarak 200 – 250 bin TL arasında olduğu öğrenildi.