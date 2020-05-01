Mesut Özil’den eşi Amine’ye aşk dolu kutlama

Geçen Mart ayında bebeklerini kucaklarına alarak mutluluklarını ikiye katlayan Özil çifti yaptıkları sosyal medya paylaşımları ile kendilerini merak eden hayranlarına seslenme fırsatı buluyor. Bebeklerinin doğumu sonrası Instagram hesapları üzerinden mutluluklarını takipçileriyle paylaşan çift bu defa da Mesut Özil’in eşi Amine için yazdığı doğum günü tebriği ile gündeme geldi.

Eşi Amine Gülşe’nin doğum gününü aşk dolu satırlarla kutlayan futbolcu çiçeklerden oluşmuş bir kalbin önünde verdikleri pozun altına şunları yazdı:

“Doğum günün kutlu olsun hayatımın aşkı, aşkım seni seviyorum. Harika bir eş ve sevgi dolu bir anne olduğun için teşekkür ederim”