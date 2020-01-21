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Mesut Özil’e iade-i ziyaret
Mesut Özil’e iade-i ziyaret
Oyuncu Engin Altan Düzyatan, Arsenal'de top koşturan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'i ziyaret etti.
Magazin 21 Ocak 2020 - 12:29

İngiltere’de Arsenal’de forma giyen Mesut Özil’in sürpriz ziyaretçileri vardı. O isim oyuncu Engin Altan Düzyatan’dı. İki isim bu ziyaret sırasında çekilen fotoğrafları Instagram hesaplarında paylaştı. Özil, ziyaret için Düzyatan’a teşekkür etti. Düzyatan ise yoksul çocuklar için kurulan BigShoe kampanyasından dolayı Özil’den övgüyle bahsetti ve “Yüreği güzel kardeşim bu yardım organizasyonunu sonuna kadar destekliyorum” dedi.

Mesut Özil, geçtiğimiz yıl eşi Amine Gülşe ile birlikte Diriliş Ertuğrul setini ziyaret etmiş ve Düzyatan ile fotoğraf çektirmişti.+

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