Mesut ve Amine’nin kızına 5 milyon liralık reklam teklifi!

Futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin kızları Eda'ya bir bebek bezi firması, 5 milyonluk teklif yaptı. İngiliz bir dergi de 250 bin sterlin ödeyip çekim yapmak istedi.

Bugüne kadar yaptıkları yardımlarla başta çocuklar olmak üzere binlerce kişiye yardım ellerini uzatan futbolcu Mesut Özil ile eşi Amine Gülşe, 30 Mart’ta dünyaya gelen bebekleriyle gündemde. Kızları Eda’nın doğumuyla İngiltere’den Almanya’ya kadar birçok yerde gündem olan ikiliye, reklam teklifleri gelmeye başladı.

2. Sayfa’nın haberine göre; dünyaca ünlü bir bebek bezi firmasının ikiliye, 5 milyon TL önerdi. Arsenal’in yıldızı ile eşine bir teklif de İngiltere’deki bir dergiden geldi.

FOTOĞRAF ÇEKİMİ İSTEDİLER

Dergi, Mesut Özil ve Amine Gülşe’yi kızları Eda ile lüks malikanelerinde fotoğraflamak için 250 bin sterlin (2 milyon 150 bin TL) önerdi. Tekliflere resmi yanıt vermeyen gözde çiftin, alacakları parayı kuruşuna kadar kurdukları BigShoe isimli yardım derneğine aktaracağı öğrenildi.

DÜĞÜNLERİNDE DE BAĞIŞ YAPILMASINI İSTEMİŞLERDİ

Haziran 2019’daki düğünlerinde kendileri adına Big Shoe Vakfı’na bağış yapılmasını isteyen çift, bu sayede dünya çapındaki yüzlerce çocuğun hayatını kurtarmıştı.