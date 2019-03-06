Metehan Parıltı kimdir? Metehan Parıltı nereli ve kaç yaşında?

Metehan Parıltı, 2010 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Kuzgun dizisi ile geçen Metehan Parıltı hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde... Metehan Parıltı nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star televizyonunda yayınlanan Kuzgun dizisinde, Kuzgun karakterinin çocukluğunu canlandıran Metehan Parıltı hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Metehan Parıltı kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

METEHAN PARILTI KİMDİR?

Metehan Parıltı, 27 Kasım 2010 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlköğretim öğrencisi olan Metehan Parıltı’nın ilk oyunculuk deneyimi Star TV ekranlarında yayınlanan Kuzgun dizisi ile oldu. Dizide başrol karakteri olan Kuzgun’un çocukluğunu canlandırmakta olan Metehan Parıltı Yay burcudur.

Metehan Parıltı’nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuzgun (Kuzgun’un çocukluğu) (TV Dizisi)