Metin Arolat kimdir? Metin Arolat nereli ve kaç yaşında?

Metin Arolat, 1972 doğumludur. Çok Daha Ötesi, Kabul Et, Yine Bir Başıma, Ayrılık Olmaz ve Karavan adlı albümleri bulunan Metin Arolat hakkında merak edilenler haberimizde...

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Benimle Söyle adlı yarışma programında jüri üyeliği yapan Metin Arolat hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Metin Arolat? Nerede doğdu, kaç yaşında…

METİN AROLAT KİMDİR?

Metin Arolat, 28 Mayıs 1972 Tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Anne tarafından Çerkez, baba tarafından İstanbulludur. Baba tarafından “Ali Muhsin Paşa”, “Hasan İzzet Paşa” ve “Çerkez Mehmet”in torunu olan Metin Arolat, ayrıca Mevlana'nın 23. kuşak torunudur. Dedesi 23 Temmuz 1897 Doğumlu ünlü Türk şairi “Ali Mümtaz Arolat”dır.

Metin Arolat, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra İstanbul'a taşınmış ve bir reklam ajansında yönetmen asistanı olarak çalışmaya başlamıştır. Ardından Amerika'ya gitmiş ve Part Time işlerde çalışmış ayrıca University of Illinois'ta Reklamcılık eğitimi almıştır. Türkiye'de döndükten sonra Star tv, Kanal 6 ve Atv'nin Tanıtım Bölümlerinde Yönetmenlik yapmıştır.

1995 yılında Ayrılık Olmaz isimli albüm ile müzik piyasasına giriş yapan Metin Arolat hem reklamcılık, hem yönetmenlik hemde albüm çalışmalarını sürdürmüştür. Kendi kliplerini ve o dönemde Tarkan'nın kliplerini yönetmiştir. Şimdiye kadar toplam 5 albüm yayımlamıştır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Benimle Söyle adlı şarkı yarışmasında jüri üyeliği yapan Metin Arolat, 1.76 metre boyunda ve İkizler burcudur.

Albümleri:

1995 – Ayrılık Olmaz

1998 – Yine Bir Başıma

2005 – Kabul Et

2010 – Lütfen Yaz Gelsin (Single)

2010 – Çok Daha Ötesi

2014 – Karavan